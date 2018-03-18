Грудинин и Явлинский проголосовали на выборах президента России

Подготовка избирательных участков к выборам, 17 марта 2017 года Макс Ветров/РИА Новости

Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский проголосовали на выборах президента России, передает РИА «Новости».

Грудинин проголосовал на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина, а Явлинский — в Крылатском районе Москвы.

Реклама

Ранее президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства.

Выборы президента России проходят 18 марта.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.

Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).