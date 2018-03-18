Медведев поздравил своего китайского коллегу с переизбранием

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу китайского правительства Ли Кэцяна с переизбранием. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Под вашим руководством Государственным советом достигнуты большие успехи в деле социально-экономического развития Китая и повышения его международного авторитета. Хотел бы особо отметить ваше постоянное внимание к укреплению российско-китайских отношений, основанных на принципах всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — говорится в телеграмме.

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Также Медведев подчеркнул, что в рамках двусторонних встреч глав правительств двух стран рассматриваются важные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности экономические.

Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) утвердили кандидатуру Ли Кэцяна на посту главы китайского Госсовета на второй срок.