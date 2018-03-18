СМИ сообщили о возможной отставке премьера Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и некоторых членов правительства страны вскоре могут покинуть свои посты, сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, тема о возможном уходе премьера стала активно обсуждаться после недавней публикации главой правительства открытого письма в адрес российского руководства с призывом наладить двусторонние отношения.

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Как отмечается, вместе с Квирикашвили в отставку могут уйти глава МВД Георгий Гахария и министр финансов Мамука Бахтадзе.

Источник телеканала также добавил, что основное решение об отставке премьера будет принимать основатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер Бидзина Иванишвили.