Трамп назвал увольнение «второго человека» в ФБР «прекрасным днем» для демократии

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал «великим днем для демократии» увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.

«Эндрю Маккейб уволен, прекрасный день для тяжело трудящихся мужчин и женщин в ФБР — прекрасный день для Демократии. Лицемерный (бывший глава ФБР) Джеймс Коми был его начальником и из-за него Маккейб выглядел как мальчик из хора. Он знал все о лжи и коррупции на верхних уровнях ФБР», — написал Трамп.

Ранее «второй человек» в ФБР назвал причиной увольнения войну Трампа с бюро.