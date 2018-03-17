Генпрокурор США уволил «второго человека» в ФБР
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс освободил от занимаемой должности заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба до его официальной отставки, передает Reuters.
«На основании доклада главного инспектора, доказательств отдела профессиональной ответственности ФБР и официальной рекомендации высокопоставленного должностного лица, я принял решение незамедлительно освободить от должности Эндрю Маккейба», — заявил Сешнс.
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Маккейб неоднократно подвергался критике со стороны президента США Дональда Трампа за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.
Ранее сообщалось, что Сешнс задумал уволить «второго человека» в ФБР до его официальной отставки.