Савченко попала в базу данных «Миротворца»
Депутат Верховной рады Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины», передает РИА «Новости».
Савченко вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота».
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Согласно сообщению, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать депутата Верховной рады Надежду Савченко, которую следствие заподозрило в подготовке теракта в Раде.
СМИ сообщили, что Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет.