Савченко попала в базу данных «Миротворца»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины», передает РИА «Новости».

Савченко вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота».

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Согласно сообщению, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать депутата Верховной рады Надежду Савченко, которую следствие заподозрило в подготовке теракта в Раде.

СМИ сообщили, что Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет.