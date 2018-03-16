Премьер Эстонии отказался ехать в Россию из-за дела Скрипаля

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отменил рабочий визит в Россию, запланированный на май, из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Delfi.

«Организаторы команды ЭP100 сделали премьер-министру предложение посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры», — сказал директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер.

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Он добавил, что в свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск.

Ранее ученый Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия «Новичок», использованных при отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил, что вещество могло быть получено руководством разных стран, несмотря на то, что оно производилось только в СССР и России.