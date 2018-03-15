Путин рассказал, из чего состоит успех России

Успех России складывается из успехов каждого гражданина страны, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины, России. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось — все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете. И, конечно, я знаю, что многие из вас способны на реализацию всех ваших планов», — сказал Путин.

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Он также выразил уверенность в том, что молодые специалисты смогут сделать жизнь всех жителей страны лучше и обеспечить ей успешное будущее.

Ранее Путин рассказал, что для него счастье.