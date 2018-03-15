Генпрокурор США задумал уволить «второго человека» в ФБР до его официальной отставки

Генпрокурор США Джефф Сешнс задумал уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба до его официальной отставки. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что примерно в середине марта Маккейб должен был официально уйти в отставку. Однако Сешнс планирует уволить его за несколько дней до этого, тем самым лишив его государственной пенсии.

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По данным СМИ, Маккейб не был «достаточно откровенен» в ходе расследования минюста, касавшегося дела экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Речь идет о расследовании ФБР в отношении использования Клинтон личного почтового ящика для рабочей переписки.

Это может стать основанием для досрочного прекращения полномочий, отмечает Fox News.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует отправить в отставку самого Сешнса.