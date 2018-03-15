СМИ: Трамп захотел уволить генпрокурора США

Президент США Дональд Трамп планирует уволить генпрокурора Джеффа Сешнса из-за расследования о «российском вмешательстве». Об этом сообщает Vanity Fair.

Издание со ссылкой на два источника из Республиканской партии отмечает, что на место генпрокурора может прийти глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотт Прюитт.

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Это связано с тем, что Прюитту, в отличие от Сешнса, не придется брать самоотвод от расследования о «российском вмешательстве».

Ранее источники рассказали, почему Трамп решил уволить Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря.