Пушков объяснил, чем обернутся планы Киева разорвать договор о дружбе с Россией

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев, намереваясь денонсировать договор о дружбе с Россией, «стреляет себе в ногу». Об этом он написал в твиттере.

«Денонсируя Договор с Россией от 1998 г., Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу», — отметил Пушков.

Ранее в Верховной раде заявили, что украинский МИД подготовил план по выходу из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.