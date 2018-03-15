Европарламент признался в тайных контактах с северокорейской верхушкой

Делегация Европейского парламента заявила, что на протяжении трех лет вела тайные переговоры с властями КНДР. Об этом сообщает Telegraph.

Лидер делегации Нирж Дейва рассказал, что за три года депутаты Европарламента 14 раз встречались с северокорейскими чиновниками, в том числе министрами. Тайный диалог был направлен на то, чтобы убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

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«Мы тайно встречались с высокопоставленными северокорейцами 14 раз. Мы объясняли наши причины для беспокойства, а они объясняли свои», — сказал депутат.

Дейва отметил, что решил обнародовать эту информацию после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, к чему приведет встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.