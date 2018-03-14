Захарова: Россия ожидает от Великобритании выдачи 40 преступников

Россия ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, обвиняемых в преступлениях. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в ходе передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Среди этих более чем 40 людей есть серийные убийцы. И вот эти люди не только не выдаются России на протяжении многих лет, эти люди давно получили статус беженцев, получили убежище, полное покровительство Лондона, полный пакет защиты, социалки» — сказала Захарова.

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Она отметила, что по линии спецслужб и военных Россия и Великобритания не контактируют «уже очень давно».

Ранее сообщалось, что Россия официально запросила у Великобритании информацию об обстоятельствах смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.