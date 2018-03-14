Британия отзывает приглашение Лаврова в Лондон

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что отзовет приглашение главы МИД России Сергея Лаврова для визита в Лондон.

При этом Мэй подчеркнула, что не хочет прекращать контакты между представителями двух народов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления британского премьера Терезы Мэй перед парламентариями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.