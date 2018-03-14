Британия высылает 23 российских дипломатов, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая перед парламентариями.

«Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения о том, как это вещество оказалось в Великобритании», — сказала Мэй.

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Дипломаты, идентифицированные как незарегистрированные агенты разведки, должны будут покинуть страну в течение недели.

Ранее Мэй потребовала, чтобы в России в течение двух дней пояснили, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной. Срок ультиматума Лондона по делу Скрипаля истек 14 марта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об ответственности Великобритании за попытку ввести в заблуждение мировую общественность насчет отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления британского премьера Терезы Мэй перед парламентариями.