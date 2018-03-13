Эстония солидарна с Британией по делу Скрипаля

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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер выразил глубокую озабоченность в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и добавил, что его страна солидарна с Великобританией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Эстония выражает глубокую озабоченность и тревогу в связи с тем, в Великобритании было применено отравляющее вещество, вызвавшее опасное для жизни отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поставившее под угрозу сотни человеческих жизней», — заявил Миксер.

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По его словам, отравление в Солсбери стало первым случаем использования химического оружия в Европе после Второй мировой войны.

«Мы призываем Россию вновь подтвердить международной общественности действие принятой в октябре 2017 года декларации о полном уничтожении химического оружия и обеспечить эффективность режимов контроля за вооружениями», — подчеркнул Микчер.

Он также отметил, что Эстония полностью доверяет результатам проведенного властями Великобритании расследования.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обсудили расследование отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.