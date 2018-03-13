Лидер демократов в сенате США потребовал от Помпео и Хаспел четкой позиции по России

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер потребовал от Майка Помпео и Джины Хаспел четкой позиции по России, сообщает Reuters.

По словам Шумера, ему нужно услышать мнение Помпео и Хаспел о России, прежде чем говорить о назначении их на должность. Он отметил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон не был достаточно жесток по отношению к России.

Ранее сообщалось, что организация Human Rights Watch выступила против назначения Помпео и Хаспел.