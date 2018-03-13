СМИ: новая глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме США

Новым директор ЦРУ Джина Хаспел контролировала пытки в секретной тюрьме ведомства «Глаз кошки» в Таиланде в 2002 году. Об этом пишет Fortune.

По данным издания, Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года. В 2002 году она руководила секретной тюрьмой ведомства «Глаз кошки» в Таиланде, где содержались члены террористической организации «Аль-Каида».

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Как отмечается, Хаспел контролировала незаконные пытки нескольких заключенных. А также участвовала в уничтожении видеозаписей допросов, проводившихся в тюрьме.

После Таиланда она долгое время была начальником штаба руководителя Контртеррористического центра ЦРУ. В 2013 году Хаспел стала руководителем Национальной секретной службы. Однако, ушла с данной должности из-за обвинений в пытках заключенных в Таиланде.

А в феврале 2017 года президент США Дональд Трамп назначил Хаспел заместителем главы ЦРУ Майкла Помпео.

Ранее Трамп сообщил, что новым директором ЦРУ станет замглавы ведомства Джина Хаспел.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.