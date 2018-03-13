Трамп рассказал, в каком случае осудит Россию в «деле Скрипаля»

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Президент США Дональд Трамп пообещал осудить любого виновного в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в том числе Россию, сообщает Reuters.

«Мне кажется, что на основе всех доказательств, имеющихся у них (у Великобритании — «Газета.Ru»), они сделали вывод, что за этим могла стоять Россия», — сказал Трамп.

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Президент США отметил, что готов обвинить «Россию или кого угодно, кто совершил это», если он согласится с фактами по этому делу.

Также Трамп заявил, что обсудит «дело Скрипаля» с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй во вторник, 13 марта.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что пострадавшая от отравляющего вещества дочь Скрипаля Юлия является гражданкой России.