СМИ: в Совфеде подготовили законы для предотвращения иностранного вмешательства

Во Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России разработали рекомендации по изменению действующего законодательства, чтобы избежать иностранного вмешательства в политику страны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на три источника в Совете Федерации.

«Речь идет о внесении поправок в законы «О средствах массовой информации», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», «О безопасности» и «О парламентском расследовании», — сообщается в публикации.

Реклама

По данным издания, в Совфеде предложат запретить иностранцам быть доверенными лицами кандидатов в президенты, привлечь негосударственные силовые структуры к борьбе с антигосударственной деятельностью, а также включить в перечень парламентских расследований факты вмешательства со стороны других стран.

«Нужна внимательная экспертиза российского законодательства на предмет лазеек для осуществления деструктивных политических технологий по всему спектру общественных отношений», — цитирует издание директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России обвинило США во вмешательстве в предвыборные процессы в России.