США продолжат политику максимального давления на КНДР

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Соединенные Штаты продолжат политику максимального давления на КНДР, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает РИА «Новости».

«Мы намерены продолжать следовать этому курсу (максимального давления — «Газета.Ru»). У нас была возможность обсудить с постпредами Совета Безопасности ООН наше общее намерение продолжать кампанию максимального давления. Мы все согласны, что мы оптимистично смотрим на эту возможность, но мы нацелены продолжать кампанию по оказанию максимального давления, пока мы не увидим слова, подкрепленные действиями и реальный прогресс в сторону денуклеаризации», — сказал Макмастер журналистам после встречи с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР.

Ранее сообщалось, что Белый дом надеется на встречу Трампа и Ким Чен Ына.