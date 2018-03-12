Белый дом отказался обвинять Россию в отравлении Скрипаля

Белый дом считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля бесчинством и осуждает тех, кто это совершил. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, сообщает портал Axios.

«Мы следим за ситуацией, воспринимаем ее очень серьезно. Использование нервно-паралитических отравляющих веществ против граждан Британии на территории Британии — это бесчинство», — сказала Сандерс.

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Она выразила соболезнования близким пострадавших и заявила, что Вашингтон готов предоставить любую помощь Лондону в расследовании этого дела.

Когда журналист прямо спросил, не обвиняет ли Белый дом Россию, Сандерс не стала отвечать прямо, отметив, что США продолжат оказывать поддержку Британии.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля.