В Киеве подготовили законопроект о «прощении» Крыма и Донбасса

Экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко на своей странице в фейсбуке сообщил о подготовке законопроекта «О прощении», в котором жителям Крыма и Донбасса предлагается попросить «прощения» у Киева.

Для тех, кто согласится «попросить прощения» законопроектом предусмотрено «альтернативное наказание», включающее в себя ограничение в гражданских правах, запрет на работу в органах власти и участие в выборах за действия в поддержку российской стороны.

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Данная процедура предусматривается только для жителей Крыма и Донбасса, в то время как для жителей «свободной территории страны» за аналогичные действия «прощения быть не может».

Ранее на Украине заявили о наличии потенциала для захвата части территории России.