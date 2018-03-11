Экс-сотрудник Белого дома рассказал о планах кибератаках против России

Экс-координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел заявил, что летом 2016 года команда бывшего американского президента Барака Обамы подготовила масштабную кибероперацию против СМИ в России. Об этом Дэниел рассказал авторам книги «Русская рулетка: история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа», выдержки из которой публикует Yahoo News.

По его словам, Агентство национальной безопасности планировало провести несколько кибератак, которые должны были нейтрализовать российские сайты и взломавшего электронную почту Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии хакера Guccifer 2.0. Кроме того, план включал в себя блокировку интернет-ресурса DCLeaks.com, где размещались похищенные у демократов данные.

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Отмечается, что эти намерения не были осуществлены из-за опасений, что это может отразиться на Обаме, если информация о кибератаках попадет в СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США граждане России с тем же успехом могли быть американцами.