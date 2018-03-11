В Китае депутаты одобрили отмену ограничений срока полномочий председателя КНР

В Китае депутаты высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей приняли решение о внесении в конституцию страны поправки, которая позволит председателю и вице-председателю КНР находится у власти неограниченное количество времени, передает «Синьхуа».

Отмечается, что председатель КНР сможет избираться каждые пять лет без каких-либо ограничений. Кроме того, китайские депутаты одобрили внесение в текст конституции имени и идеи Си Цзиньпина о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру». Также в стране будет создан новый антикоррупционный орган — Государственный комитет по надзору.

Ранее центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для председателя и вице-председателя Китайской Народной Республики.