Американская журналистка заподозрила, что у Путина «есть что-то» на Трампа

Американская журналистка Мегин Келли, которая брала интервью у российского президента Владимира Путина, рассказала, что у него «может быть что-то» на Трампа. Об этом сообщает The Hill.

По ее мнению, Путин может знать об американском президенте некоторые вещи, которые Трамп хотел бы скрыть от общественности.

Реклама

«Думаю, есть очень большая вероятность, что Путин знает о Трампе какие-то вещи, о которых Трамп не хочет говорить публично», — заявила Келли.

Ранее Келли заявила, что Путина невозможно перемудрить.