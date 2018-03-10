Путин рассказал, какое наследие хочет оставить после себя

Президент России Владимир Путин рассказал, что хочет оставить после себя устойчивую страну со сбалансированной демократией. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Журналистка телеканала Мегин Келли спросила Путина, какое наследие он надеется оставить после себя.

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«Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы», — сказал Путин.

По словам главы государства, все это будет укреплять «и единство Российской Федерации, и единство нашего народа».

Ранее Мегин Келии после интервью с Путиным заявил, что его «перемудрить невозможно».