Посольство России в Британии обвинили в распространении дезинформации

Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант ответил посольству России в твиттере на сообщение, в котором говорилось о том, что он призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу в России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

В частности, в опубликованном посольством сообщении говорилось, что Брайант «не последовал совету (министра иностранных дел Великобритании) Бориса Джонсона», который призвал задуматься о формате участия в чемпионате.

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«Нет. Я совершенно точно не говорил этого. Но чувствуйте себя свободно в распространении дезинформации. Ваша кампания идет по-настоящему хорошо! Это удовольствие, быть затролленым российским государством!», — написал Брайант.

Ранее сообщалось, что Скрипаль работал на западные спецслужбы после эмиграции.