Взломанный сайт Собчак два часа показывал минералку «Жирик»

Предвыборный сайт кандидата в президенты России Ксении Собчак из-за хакерской атаки два часа перенаправлял пользователей на изображение с несуществующей минеральной водой «Жирик». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Собчак Ксению Чудинову.

«Он (сайт) упал, потому что была хакерская атака с переадресацией на безобразную совершенно картинку. Сайт подняли, все сделали», — сказала Чудинова.

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На изображении, которое видели пользователи, был изображен лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский с минеральной водой «Жирик».

Чудинова отметила, что сайт Собчак не работал «больше двух часов».

Ранее сообщалось, что злоумышленники взломали предвыборный сайт Собчак. 28 февраля во время предвыборных дебатов Собчак облила Жириновского водой. Кандидат в президенты заявила, что окропила Жириновского «святой водицей».