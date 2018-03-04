Саакашвили сравнил разгон митингующих у Рады с тасканием его за волосы

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на разгон участников акции протеста около здания Верховной рады в Киеве.

«Эта брутальность против мирного протеста не только неоправданна, но ясно показывает намерения Порошенко и Авакова. Они хотят показать свою силу. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны», — заявил он в фейсбуке.

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Накануне были задержаны более 50 протестующих сторонников Михаила Саакашвили из палаточного городка около здания Верховной рады.

Представитель МВД Украины Артем Шевченко в свою очередь объяснил, почему задержанных у здания Верховной рады в Киеве поставили на колени.