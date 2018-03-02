В Белом доме отреагировали на сообщения об уходе Макмастера

Белый дом опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп планирует срочно заменить советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь совета национальной безопасности Майкл Антон сказал, что Трамп назвал сообщения «фейковыми новостями», а также заявил на встрече с Макмастером, что тот «отлично справляется».

Ранее сообщалось, что Герберт Макмастер может покинуть Белый дом из-за напряжения и разногласий в отношениях c американским президентом Дональдом Трампом.