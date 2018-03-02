Путин в интервью NBC назвал риторику о «новой холодной войне» пропагандистской

Президент России Владимир Путин назвал риторику о «новой холодной войне» пропагандисткой. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой», — сказал Путин.

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Он добавил, что «гонка вооружений началась, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне».

Ранее Путин ответил на вопрос, не является ли новое вооружение лишь компьютерной графикой.