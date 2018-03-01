Bloomberg: уровень доступа к гостайне снизили 30 помощникам Трампа

Более чем 30 помощникам президента США Дональда Трампа снизили уровень доступа к секретной информации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Уточняется, что уровень доступа снижен с «совершенно секретного» до просто «секретного». При этом отмечается, что ни одного из сотрудников, которых коснулась эта мера, не попросили уволиться.

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Ранее сообщалось, что некоторым сотрудникам Белого дома снизили уровень доступа к секретной информации.

В их числе — советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.