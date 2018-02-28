В Общественной палате раскритиковали статистический подход к анализу выборов

В Общественной палате России эксперты раскритиковали статистические подходы к критике выборов.

В ходе одного из круглых столов несколько экспертов раскритиковали подход к анализу выборов физиком Сергеем Шпилькиным, который статистически доказывал наличие на них фальсификаций. Эксперты утверждали, что его концепция строится на несоответствии распределения голосования и явки на участках «нормальному распределению».

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Сопредседатель мониторинговой рабочей группы по наблюдению за выборами СПЧ Игорь Борисов сделал вывод о невозможности применения математических методов для описания поведения избирателей. По его словам, аномалии, фиксируемые Шпилькиным, встречаются и в США, где тоже есть участки, на которых за одного кандидата голосуют 100% пришедших.

«Газета.Ru» связалась со Шпилькиным. Ученый объяснил, что сомнения в честности выборов вызывает то, как математически изменились распределения на выборах с 1990-х к нынешнему моменту. Шпилькин указал, что важно смотреть «контекст», в котором анализируются выборы.

«Например, по распределениям хорошо видно, что в Москве 2011 года творится неизвестно что. А уже в 2012 году после протестов, видно, как распределение эволюционирует и становится нормальным, прямо приятно смотреть», — приводит пример ученый. Также, по его словам, интересно, что аномальный рост явки на ряде участков совпадает с ростом результата «Единой России».

По словам Шпилькина, озабоченность этой темой со стороны ОП связана с интересом власти к тому, чтобы будущие президентские выборы не критиковались.