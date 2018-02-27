Глава комитета Госдумы: если женщина не хочет, никто домогаться не будет

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Тамара Плетнева не считает, что в России есть проблема домогательств до женщин на рабочем месте. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Мы же не в Америке и не в Европе. Почему мы должны все копировать? Женщина если не хочет, никто и домогаться не будет», — заявила Плетнева.

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Она также опасается, что в случае если будет соответствующий закон, то мужчины будут сталкиваться с ответственностью за то, что кого-то приобнимет или поцелует.

«Уверена, что в России у женщин с мужчинами равные права с 1917 года. Хочет — учится, хочет – работает», — пояснила Плетнева.

По ее словам, есть проблема неравенства зарплат и с этим она намерена бороться. Она также подчеркнула, что пока соответствующего законопроекта в Думе нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией, связанной с обвинениями в домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы имевших место домогательствах Слуцкого к трем журналисткам, работавшим в Госдуме. Женщины сообщили об этом анонимно. Сам Слуцкий заявил РИА «Новости», что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за обвинения в домогательствах к журналисткам. Он назвал эти обвинения провокацией.