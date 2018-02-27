СМИ: глава минфина США заявил о введении новых санкций против России

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены в течение 30 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Вы можете ожидать, что (новые) санкции будут в ближайшие 30 дней. Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые», — сказал Мнучин.

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В данный момент против России принято несколько пакетов санкций со стороны США, которые таким образом отреагировали на ситуацию в Донбассе и предполагаемое вмешательство российских спецслужб в выборы президента США.

Ранее сообщалось, что минфин США готовит новые санкции против России.