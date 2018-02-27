Коалиция США не увидела смысла в предложении России создать комиссию по сирийской Ракке

В коалиции под руководством США не считают необходимым создание комиссии при ООН по ситуации в Ракке, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в коалиции.

«Мы не видим ценности в параллельных усилиях России», — сказал источник.

Таким образом в коалиции прокомментировали предложение России создать под эгидой ООН международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в Ракке.

Ранее сообщалось, что в Совфеде обвинили США в саботаже антитеррористической операции в Сирии. Российские политики также неоднократно высказывались о Ракке: постпред России при ООН Василий Небензя призвал международную коалицию восстанавливать Ракку, а в 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Ракка почти разрушена и находится на грани эпидемии.