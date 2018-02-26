Лавров обратился к коалиции США с призывом в связи с ситуацией в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С.В.Лавров подробно проинформировал о конкретных шагах, осуществляемых российскими военными в поддержку усилий по решению гуманитарных проблем в Восточной Гуте и призвал участников возглавляемой США коалиции срочно предпринять аналогичные действия для обеспечения выполнения резолюции 2401 по всей территории Сирии, включая район Ат-Танфа, лагерь беженцев «Рукбан» и Ракку», — говорится в тексте сообщения.

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Министры также обменялись мнениями по вопросу урегулирования ситуации в Сирии в контексте развития ситуации в стране и задач практической реализации резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что российского посла вызвали в МИД Великобритании в связи с ситуацией в Восточной Гуте.