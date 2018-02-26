Новым вице-премьером Австралии станет Майкл Маккормак

Новым лидером Национальной партии Австралии избран Майкл Маккормак, по соглашению с Либеральной партией, политик станет вице-премьером страны. Об этом сообщает Reuters.

«Я высоко ценю возложенную на меня ответственность и оправдаю доверие тем, что всегда буду стремиться добиваться лучших результатов», — сказал Маккормак на пресс-конференции в Канберре.

Ранее сообщалось, что вице‐премьер Австралии Барнаби Джойс объявил о своем уходе с поста, после того, как стало известно о его романе с подчиненной, которая забеременела от него.