В Чечне отреагировали на запрет Кадырову посещать Латвию

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ближайшие 30 лет не планировал посещать Латвию. Об этом заявил его пресс-секретарь Альви Каримов, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Кадыров попал в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского.

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«Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке», — сказал Каримов.

Он подчеркнул, что в Грозном «не намерены уподобляться руководству Латвии» и запрещать гражданам Латвии при поездке в Россию гостить в Чечне.

Каримов также отметил, что Россия и Латвия были и будут близкими друзьями, между которыми существуют теплые отношения.