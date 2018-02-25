СМИ: Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию

Главу Чечни Рамзана Кадырова и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина включили в список людей, которым запрещено посещать Латвию, сообщает Delfi.

Всего в перечне содержится 49 имен из «списка Магнитского». Помимо Бастрыкина и Кадырова в него попали начальник правового управления Генпрокуратуры России Олег Логунов и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Ранее сообщалось, что власти Латвии составили список из 49 людей, которым запретят въезд в страну.