Генпрокуратура Украины попросила Нидерланды взять образцы голоса у Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины отправила международно-правовое поручение правоохранительным органам Нидерландов, в котором просит взять образцы голоса у экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили, сообщает «Интерфакс».

«Несколько дней назад мы направили в Голландию международно-правовое поручение, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса», — сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

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Енин добавил, что нидерландская сторона должна выполнить поручение самостоятельно.

В случае, если Саакашвили откажется предоставить пробы голоса, «это в очередной раз развенчает миф Саакашвили о том, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами», отметил Енин.

Ранее сообщалось, что Саакашвили запретили появляться на Украине до 2021 года.