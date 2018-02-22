ПА ОБСЕ решила направить 111 наблюдателей на президентские выборы в Россию

Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой заявил, что по приглашению российской стороны ПА ОБСЕ направит миссию наблюдателей из 111 европейских парламентариев на президентские выборы 18 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

«111 наблюдателей от ПА ОБСЕ от 30 различных стран приедут на выборы в Россию, их список мы получили и сейчас ждем документы на их аккредитацию. Будем рады принимать их в Москве», — сказал Толстой.

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Он также выразил надежду на то, что наблюдатели смогут преодолеть многочисленные клише об отсутствии демократии и свободы в России, которые циркулируют в Европе на протяжении последних лет.

Ранее Толстой заявил, что новые антироссийские санкции и «кремлевский доклад» глубоко безразличны простым россиянам.