Суд отказал защите Януковича в повторном допросе Порошенко
В Оболонском районном суде Киева возобновилось рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, передает «112 Украина».
Сообщается, что председательствующий по делу судья Владислав Девятко отказал представителям защиты Януковича в повторном допросе действующего главы государства Петра Порошенко.
Ранее суд прекратил допрос Порошенко из-за вопросов представителей защиты Януковича.