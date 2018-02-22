Названы особенности послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этому году будет отличаться от предыдущих. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента.

По их словам, в отличие от прежних ежегодных посланий, в которых содержался план работы на ближайший год, Путин впервые выступит с обращением, которое будет «охватывать шестилетний период».

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Также сообщается, что послание в этом могут может пройти не в Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже. Такой выбор места подчеркивает иной характер послания — оно адресовано всему гражданскому обществу, отметил источник в Кремле.

Кроме членов Федерального собрания среди приглашенных могут оказаться и доверенные лица Путина как кандидата в президенты, отметили в его штабе. Впрочем, добавили там, присутствовать там они будут как члены Общественной палаты или общественные деятели.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что послание президента Федеральному собранию состоится 1 марта.