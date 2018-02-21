В Евросоюзе назвали неприемлемым нападение на Россотрудничество в Киеве

Неназванный представитель Евросоюза прокомментировал нападения на здания Россотрудничества и российских банков в Киеве, передает РИА «Новости».

«Мы разделяем реакцию украинской администрации, такие действия неприемлемы. Мы ожидаем принятия мер по предотвращению повторения этих (инцидентов), а также проведения расследования для выявления и преследования виновных», — сказал он.

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал поверенного в делах Украины.