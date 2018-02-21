Лондон не ответил на предложение Москвы о консультациях по информационной безопасности

Предложение России провести межведомственные консультации по международной информационной безопасности в Великобритании оставили без ответа. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что с обвинениями в организации масштабных кибератак на киберинфраструктуру Украины выступила Великобритания, которой российская сторона предлагала организовать консультации по международной информационной безопасности.

Реклама

«Конструктивное взаимодействие на уровне компетентных ведомств наших стран могло бы помочь оперативно и сообща противостоять возникающим в информпространстве угрозам. Но ответа мы не получили», — говорится в заявлении МИД России.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад заявил, что российские власти причастны к кибератакам, в которых использовался вирус NotPetya.