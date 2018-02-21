Лондон не ответил на предложение Москвы о консультациях по информационной безопасности
Предложение России провести межведомственные консультации по международной информационной безопасности в Великобритании оставили без ответа. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Отмечается, что с обвинениями в организации масштабных кибератак на киберинфраструктуру Украины выступила Великобритания, которой российская сторона предлагала организовать консультации по международной информационной безопасности.
«Конструктивное взаимодействие на уровне компетентных ведомств наших стран могло бы помочь оперативно и сообща противостоять возникающим в информпространстве угрозам. Но ответа мы не получили», — говорится в заявлении МИД России.
Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад заявил, что российские власти причастны к кибератакам, в которых использовался вирус NotPetya.