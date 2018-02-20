Замглавы МИД России и советник Башара Асада обсудили урегулирование в Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и советник президента Сирийской Арабской республики по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан обсудили в Москве необходимость скорейшего урегулирования сирийского кризиса, передает «Интерфакс».

«Обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. В этой связи состоялся обстоятельный обмен мнениями об итогах прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога и задаче реализации его решений», — сообщили в МИД России.

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Во встрече также принял участие посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

Шаабан находится в Москве для участия в ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».