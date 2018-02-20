Госдепартамент США призвал Украину «выполнить обещания Майдана»

Госдепартамент США обратился к властям Украины в годовщину Майдана, чтобы призвать к дальнейшему проведению реформ, передает РИА «Новости».

«Украина предприняла в последние годы много важных шагов, но требуется еще проделать немало работы, чтобы выполнить обещания Майдана и реализовать потенциал Украины. Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить усилия, чтобы реализовать глубокие, всеобъемлющие и актуальные реформы, которые необходимы для строительства стабильной, демократической, процветающей и свободной страны», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.

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Она также подчеркнула, что американское руководство гордится поддержкой «европейского выбора Украины».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении принять участие в судебном процессе по расследованию событий на Майдане в 2014 году.