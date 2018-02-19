Песков сообщил о подготовке встречи Путина с Эрдоганом и Роухани

Президент России Владимир Путин в апреле встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским президентом Хасаном Роухани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Такая встреча готовится», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что на начало апреля в Турции планируется встреча Путина и Эрдогана.

По его словам, перед этим пройдет трехсторонняя встреча в Астане с участием Ирана.